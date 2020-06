OM : Le président Eyraud se veut rassurant

Une méthode qui dérange ? En dépit des bons résultats décrochés par l'OM ces dernières saisons (finale de Ligue Europa 2018, deuxième cette saison), le président Jacques-Henri Eyraud fait débat. La situation financière du club est compliquée, et la communication du dirigeant pose des doutes, notamment sur sa gestion du départ de Zubizarretta. Dans un long entretien pour France Football paru mardi matin, Eyraud a tenté de rassurer.



Le Phocéen se félicite de la transformation du club en interne, bien plus apte qu'il y a quatre ans à affronter « les impératifs du foot actuel » et de la personnalité de l'équipe sur le plan sportif. En revanche, l'intéressé regrette la division avec quelques fans de l'OM : « Pour ce que j'aurais pu mieux faire, c'est réussir à convaincre davantage certains groupes de supporters [...] nous avons les mêmes intérêts. »

« Le head of football viendra du football, pas du marketing »

Sur son recrutement moqué de Zubizarreta (Eyraud a publié une annonce sur Linkedin) avec la recherche d'un "head of football", le président s'explique et confirme qu'il s'agit d'un poste purement sportif, loin du business : « je précise que le "head of football" viendra du football et non du marketing. Pour le "head of business" recherché par contre, je ne m'interdis rien » De quoi éloigner les inquiétudes des supporters marseillais ?