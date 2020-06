Qui succédera à Andoni Zubizaretta ? Le jeudi 14 mai, l’OM annonçait le départ, après quatre années, du directeur sportif espagnol. Et si beaucoup craignaient qu’André Villas-Boas, qui avait lié son futur à celui de « Zubi », ne s’en aille lui aussi, l’entraîneur portugais va bien rester à Marseille. Où l’on s’active désormais pour trouver un successeur au Basque. Et d’après La Provence, le favori pour le poste serait désormais Olivier Pickeu.





Licencié par Angers pour fautes graves le 10 avril dernier après 14 années passées au SCO, l’ancien attaquant aurait déjà rencontré le président phocéen, Jacques-Henri Eyraud, par l’entremise de Basile Boli, qui connaît bien Pickeu. A-t-il su convaincre « JHE » ? On ne devrait pas tarder à le savoir. S’il n’a officié qu’à Angers, où il est arrivé en 2006, trois ans après avoir arrêté sa carrière professionnelle (avec Reims en L2), Pickeu a su se forger un solide réseau, et peut se targuer de nombreuses réussites sur le marché des transferts.

Le sens des (bonnes) affaires



Angers a notamment réalisé de belles plus-values avec des joueurs parfois dénichés en CFA, comme Nicolas Pépé, et a aussi révélé, entre autres, Karl Toko-Ekambi, Jeff Reine-Adelaïde ou encore Sofiane Boufal. Mais la recette fonctionnerait-elle à Marseille ? Si son nom n’est peut-être pas suffisamment clinquant aux yeux de certains supporters phocéens, son sens des (bonnes) affaires pourrait être utile à l’OM, qui doit réduire la voilure financièrement parlant.





Interrogé en novembre dernier par France Football, Pickeu confiait qu’il aimait "relever les défis", et avait raconté sa méthode, et la nécessité d’avoir toujours "un temps d’avance. (…) J'épluche et je regarde tout, tout. C'est ce travail invisible qui fait notre réussite actuelle. Il y a une partie du travail qui est visible : je pense à l'organisation du club, à sa structure. Mais ce qui fait notre plus grande force, c'est l'anticipation. Et pour anticiper vous êtes obligé de tout observer."