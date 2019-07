OM: La première compo de Villas-Boas est tombée

En stage en Angleterre ces jours-ci, l’OM débute sa campagne de matches amicaux par une confrontation aux U23 de Stoke City ce dimanche midi.

Pour l’occasion, André Villas-Boas, le nouveau coach phocéen, a décidé d’aligner un onze somme toute classique, avec notamment un milieu traditionnel composé de Lopez, Gustavo et Sanson.

La défense est plus expérimentale avec certes Kamara et Amavi, mais également Sertic dans l’axe et le jeune Abdallah dans le couloir droit. A noter également sur le flanc droit la présence de Khaoui, prêté la saison passée à Caen.