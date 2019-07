OM: Amavi fan de Villas-Boas

Depuis sa prise de pouvoir, André Villas-Boas semble faire l'unanimité auprès des joueurs de l'Olympique de Marseille. Le successeur de Rudi Garcia est notamment apprécié pour sa propension à intégrer le ballon à presque tous les entraînements, y compris lorsqu'il s'agit de travailler le secteur physique.

"C'est une autre méthode, beaucoup de ballon. Intense mais avec du ballon et c'est ce qu'on aime", explique Jordan Amavi dans La Provence, au moment de comparer les méthodes des deux techniciens. "On travaille physiquement aussi, en même temps. Après, il nous apporte son expérience, même s'il est jeune. Il aime le jeu, ce qu'il veut mettre en place est très intéressant. Du ballon, qualité de passe, propres dans les transmissions. C'est stimulant et ça prépare aux efforts de match, en gardant sa lucidité".