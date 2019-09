OL: Lyon privé de ses supporters pour le derby

Comme l’Olympique Lyonnais pouvait le craindre, les troupes de Jean-Michel Aulas devront faire sans leurs supporters à Saint-Etienne pour le prochain derby. La préfecture de la Loire a en effet décidé l’interdiction de déplacement des supporters lyonnais à Geoffroy-Guichard.

Une décision que n’a pas manqué de déplorer l’OL dans un communiqué. "S'il n'est pas de la compétence de l'Olympique Lyonnais et de ses supporters de juger du bien fondé d'un tel arrêté, le club regrette cette décision et tient à exprimer sa profonde déception face à cette mesure restrictive. Le club déplore qu'aucun accord n'ait pu être trouvé, et ce, malgré les nombreuses propositions de mesures et garanties évoquées lors de la réunion préparatoire de sécurité", a ainsi déploré le club rhodanien.