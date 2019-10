Encore raté ! Désigné comme le grand favori à la succession de Sylvinho, Laurent Blanc a pourtant vu l’Olympique Lyonnais lui préférer Rudi Garcia. Un mauvais air de déjà-vu pour le champion du monde 1998 qui n’était déjà pas parvenu à convaincre Jean-Michel Aulas, au printemps dernier, lorsque l’OL s’était mis en quête du successeur de Bruno Genesio.

Ce double échec s’ajoute à tous ceux enregistrés depuis la fin de son aventure au PSG, il y a désormais bientôt trois ans et demi. Avant l’OL, il y avait en effet eu Manchester United, Chelsea, le FC Barcelone, l’Inter Milan, le Borussia Dortmund, Arsenal, Newcastle, l'Olympique de Marseille, le FC Séville ou l’AS Rome. Autant de clubs qui ont un temps envisagé de confier les rênes de leur équipe au Cévenol avant de renoncer ou d’essuyer un refus poli de l’ancien défenseur central.

Garcia remplace Sylvinho :

Ça aurait été formidable Jean-Michel Aulas

Le cas de l’Olympique Lyonnais est en tout cas particulièrement éclairant sur la défiance dont est l’objet Laurent Blanc. A en croire Jean-Michel Aulas, la candidature du «Président», aurait en effet eu plus de poids s’il avait pu venir avec Jean-Louis Gasset dans ses valises, entretenant de fait l’idée que l’ancien sélectionneur tricolore n’était pas suffisamment travailleur et devait une grande part de ses succès passés à son adjoint. "Laurent Blanc c’était plus de sécurité. Ceci étant, ça aurait été formidable", a assuré le boss lyonnais au micro de RMC Sport, se réfugiant derrière la décision finale de Juninho tout en avançant que choisir Laurent Blanc (et les hommes avec lesquels il souhaitait travailler) aurait sans doute fait "trop de changements ou de rupture dans un groupe qui fonctionne bien."

Laurent Blanc n’a toutefois pas fait grand-chose pour se départir du préjugé qui lui colle à la peau. Alors que Rudi Garcia a semblé maîtriser l’OL sur le bout des doigts et pouvait se targuer d’avoir visionné tous les matches des Gones depuis le début de saison, Laurent Blanc est apparu lors de ses entretiens avec les dirigeants lyonnais bien plus approximatif, sans plan de jeu clair. En d’autres termes, bien moins convaincant. Un écueil rédhibitoire malgré des résultats à la tête de Bordeaux ou du PSG qui plaident pour lui. Même s’ils commencent à dater...