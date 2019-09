Comme le Real Madrid quatre jours auparavant, l’Olympique Lyonnais n’est pas parvenu à cadrer la moindre frappe face au PSG, dimanche soir (0-1). Ce n’est pourtant pas faute d’avoir essayé, les Lyonnais tirant à 12 reprises.

Un zéro pointé qui n’était plus arrivé à l’OL depuis plus de sept ans puisqu’il faut remonter à janvier 2012 et une rencontre face à Montpellier pour retrouver une telle disette. Et à domicile, les Lyonnais n'avaient plus connu un tel calvaire depuis 2007...