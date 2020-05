OL - Aulas : « Nous déposons un recours »

Jean-Michel Aulas n'a pas cautionné l'officialisation de l'arrêt de cette saison 2019-20 de Ligue 1. Après plusieurs coups de gueule dans les heures (et jours) qui ont suivi l'annonce - sur les réseaux sociaux ou par voix officielle - le président de l'OL a indiqué ce jeudi soir que le club avait bien déposé des recours. "Nous avons beaucoup hésité à le faire. Le Conseil d'Administration de l'OL, qui est une société cotée en bourse, a pris la décision ce matin de déposer des recours. L'argent n'est pas le souci majeur de l'Olympique Lyonnais. C'est un club qui est allé du plus bas au plus haut niveau".

Aulas : "Le football français n'est pas sûr de s'en remettre"

"On demande à ce que l'on examine une possible reprise de l'activité sportive, la date du 3 août n'existant pas à l'UEFA, en tenant compte du protocole médical et sanitaire, a continué Jean-Michel Aulas. Ensuite, il y a un recours sur la manière dont on a arrêté, notamment de voir si les décisions de classement ont été légitimes... Il faut analyser les choses, voir si des clubs sont défavorisés par cette décision. Pour le moment, on ne parle pas de préjudice financier". Le président de l'OL estime que cette décision aurait de lourdes conséquences pour l'ensemble du foot français, qui "n'est pas sûr de s'en remettre".











