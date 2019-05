Nantes: Rongier explique pourquoi il a retiré le brassard contre l'homophobie

Malgré le protocole exceptionnel instauré par la LFP samedi, lors de la 37e journée de Ligue 1, tous les capitaines des clubs de l'élite n'ont pas arboré le brassard arc-en-ciel contre l'homophobie. Certains, comme Valentin Rongier, l'avaient au coup d'envoi avant de le retirer. En ce qui concerne le milieu de terrain du FC Nantes, il s'agit simplement d'un problème de confort. "Le brassard ne tenait pas bien. J'ai dû l'enlever au bout de 20 minutes, mais c'est une bonne idée. Comme il y a 4 ou 5 ans quand on avait mis des lacets arc-en-ciel sur les chaussures", a expliqué le capitaine des Canaris à L'Equipe après le match nul entre sa formation et Montpellier (1-1). Rongier est d'ailleurs le seul "incriminé" à s'être exprimé sur le sujet. Radamel Falcao ou Fayçal Fajr, les capitaines de Monaco et Caen n'ont par exemple pas enfilé le brassard spécial de toute la soirée et n'ont pas évoqué le sujet après coup.