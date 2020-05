Montpellier : Sambia va sortir de l'hôpital

Placé en coma artificiel jeudi dernier après avoir été testé positif au coronavirus, Junior Sambia va mieux. Après avoir déjà donné des nouvelles très rassurantes de son jeune milieu de terrain vendredi, le président de Montpellier Laurent Nicollin a indiqué que le joueur devrait bien sortir de l'hôpital et rentrer à son domicile. "Je ne suis pas docteur, ce n'est pas à moi d'en parler mais il nous a fait une grande grande frayeur la semaine dernière, a expliqué le président du MHSC sur France Bleu Hérault. Nous étions très touchés et peinés avec les joueurs. Il m'a appelé mardi ou mercredi et ça m'a fait très plaisir d'entendre sa voix.".