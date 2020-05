Ligue 1 : Junior Sambia va mieux

Tous tellement heureux que tu ailles mieux 🙏 On espère te revoir très vite sur les terrains 👊 #UnPailladinNeLâcheRien pic.twitter.com/WLLi37UnC9

Le football français avait été ému par l'hospitalisation de Junior Sambia. Malade du Covid-19, le joueur de Montpellier avait été admis en réanimation. Placé en coma artificiel et sous respirateur, l'état de santé du Pailladin s'améliore rapidement. Et même s'il est toujours à l'hôpital, le milieu de terrain va mieux.. Le MHSC a publié un court message sur Twitter ce vendredi soir pour donner des nouvelles de son joueur. Et elles sont positives.Dans ce tweet, le huitième de la saison 2019-2020 de Ligue 1 s'est réjoui de l'amélioration de l'état de santé de Junior Sambia.Mais ça ne sera pas pour tout de suite. De nombreux malades du coronavirus ont mis plusieurs semaines à récupérer leurs moyens. Et quoi qu'il arrive, le football français est sur pause au moins jusqu'en août prochain. De quoi lui laisser le temps d'être en forme.