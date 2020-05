Montpellier : Laurent Nicollin veut « de la décence de la dignité »

May 1, 2020 08:40 Alors que l'arrêt de la saison de Ligue 1 n'a pas plus à tout le monde, le président de Montpellier Laurent Nicollin estime qu'il y a des choses bien plus graves et qu'il faut faire preuve de décence.