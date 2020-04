🚨 Ligue 1 Conforama : L1 et L2 officiellement arrêtées, le PSG champion

Silencieux jusque-là, Nathalie Boy de la Tour et Didier Quillot ont confirmé l'arrêt de la saison 2019-2020 de Ligue 1 Conforama. La présidente et la directeur général de la Ligue de football professionnel en ont profité pour délivrer quelques petits messages bien sentis à l'égard de certains dirigeants du football français. "Nous ne sommes pas beaucoup exprimés, a débuté Nathalie Boy de la Tour lors d'une conférence de presse téléphonique accordée aux médias français. Nous avons pris le parti de travailler dur pour trouver des solutions. On a encore des difficultés devant nous. Nous sommes dans un milieu où il y a beaucoup de testostérone, de tensions sportives. Il y a pu avoir des moments un peu tendus. J’espère que les choses vont être plus claires. Nous avions travaillé à des scenarii de reprise pour la mi-juin."

"Après les déclarations du Premier Ministre mardi très claires, cela ne souffrait d’aucune ambiguïté. Nous devions prendre une décision ferme et définitive sur une saison en cours. Le climat était très constructif lors du conseil d’administration. Les petites bagarres se sont arrêtées. Nous avons acté la fin de la saison 2019-2020. Et nous avons décerné le titre de champion au PSG en Ligue 1 et Lorient en L2", a poursuivi la dirigeante. Didier Quillot a ensuite rajouté : En complément, je vous explique la façon dont nous avons arrêté les classements. Cela a été attribué selon un indice de performance et un critère du ratio "nombre de points/matches joués" à l'issue de la 28e journée. C’est la même règle adoptée par la FFF. "

Le classement final de la saison en Ligue 1 Conforama est donc le suivant :



1.PARIS SAINT-GERMAIN 2,52

2.OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2,00

3.STADE RENNAIS F.C. 1,79

4.LOSC 1,75

5.O.G.C. NICE COTE D’AZUR 1,46

6.STADE DE REIMS 1,46

7.OLYMPIQUE LYONNAIS 1,43

8.MONTPELLIER HERAULT S.C. 1,43

9.A.S. MONACO 1,43

10.R.C. STRASBOURG ALSACE 1,41

11.ANGERS S.C.O. 1,39

12.F.C. GIRONDINS DE BORDEAUX 1,32

13.F.C. NANTES 1,32

14.STADE BRESTOIS 1,21

15.FOOTBALL CLUB DE METZ 1,21

16.DIJON FOOTBALL COTE-D'OR 1,07

17.A.S. SAINT- ETIENNE 1,07

18.NIMES OLYMPIQUE 0,96

19.AMIENS S.C. 0,82

20.TOULOUSE F.C. 0,46

Le classement final de Domino’s Ligue 2, où tous les matchs de la 28ème journée ont été joués, est donc le suivant :



1.F.C. LORIENT BRETAGNE SUD 54

2.RACING CLUB DE LENS 53

3.A.C. AJACCIO 52

4.TROYES AUBE CHAMPAGNE FOOTBALL 51

5.CLERMONT FOOT 50

6. LE HAVRE A.C. 44

7.VALENCIENNES F.C. 42

8.E.A. DE GUINGAMP 39

9.GRENOBLE FOOT 35

10.F.C. CHAMBLY OISE 35

11.A.J. AUXERRE 34

12.A.S. NANCY LORRAINE 34

13.S.M. CAEN 34

14.F.C. SOCHAUX MONTBELIARD 34

15.LA BERRICHONNE DE CHATEAUROUX 34

16.RODEZ AVEYRON FOOTBALL. 32

17.PARIS F.C. 28

18.CHAMOIS NIORTAIS F.C. 26

19.LE MANS FC 26

20.U. S. ORLEANS 19

Didier Quillot en a aussi profité pour dévoiler la suite des opérations ainsi que l'officialisation des descentes en L2 d'Amiens et de Toulouse : "Il y aura 2 montées et 2 descentes entre L1 et L2, il n’y aura pas de barrages. L’objectif est de démarrer la saison 2020-21 en août, au plus tard le 22-23 août. Si le Gouvernement nous permet de rejouer à huis clos à partir du mois d’août, nous réfléchirons à la possibilité de jouer les finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue début août. Nous aurons besoin du feu vert de l’UEFA. Le 20 mai, nous nous réunirons pour arrêter pour les décisions envoyées à l’Assemblée Générale. Il y aura peut-être des recours mais nos décisions sont solides. ​​​​​​" Par conséquent, les participants pour la prochaine édition de la Ligue Europa seront connues dès qu'on l'on saura plus sur la tenue des finales nationales. Certainement pas le seul débat de ces prochains jours...

