Les intempéries ont eu raison de l’affiche de la 15eme journée de Ligue 1. La rencontre entre l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain, initialement prévue ce dimanche (21h00), a officiellement été reportée, comme l’a annoncé la Ligue de Football Professionnel. Les départements du Var et des Alpes-Maritimes, où d’importantes inondations sont attendues, ont été placés en vigilance rouge. La nouvelle programmation du match n’a pas encore été dévoilée.



Plus d'infos à suivre...