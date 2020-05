Acté jeudi par la LFP, le classement de la Ligue 1 n'est pas au goût de Jean-Michel Aulas. Le président de l'OL (septième et non européen à moins de gagner une éventuelle finale de Coupe de la Ligue contre le PSG) a indiqué qu'il pensait à un recours en demandant « des dommages et intérêts, notamment au titre de la perte de chance et au regard des jurisprudences d’autres sports professionnels qui sont actuellement en cours, car le préjudice pour le club s’élève à plusieurs dizaines de millions d’euros. »

L'intérêt général du football doit primer

La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, lui a répondu assez sèchement ce samedi sur France Info. « Bien sûr que ce sont des questions d’argent ! Il faut penser à l’intérêt général du football... Des grandes sommes sont remises en cause pour le sport professionnel. Les clubs doivent réfléchir à être plus prévoyants. L’État est aux côtés du monde professionnel au même titre que le monde associatif. Il faudra aussi se requestionner sur ces masses d’argent qu’on donne directement aux joueurs de football alors qu’il faudrait peut-être répartir un peu mieux cet argent. »