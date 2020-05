Lille a pris l'habitude de perdre ses meilleurs éléments contre des chèques importants. Un an après le départ de Nicolas Pépé à Arsenal, son successeur pourrait aussi quitter le Nord pour une écurie plus prestigieuse. Victor Osimhen est suivi par de nombreuses écuries étrangères. Le Real Madrid, Liverpool, l'Inter Milan, Manchester United. Tottenham, Chelsea Barcelone, Newcastle ou le Bayern Munich auraient déjà supervisé l'attaquant. Un casting cinq étoiles qui en dit long sur le potentiel du joueur de 21 ans. Pour sa première saison pleine dans un des cinq grands championnats européens, il a compilé 13 buts et 5 passes décisives.

Des statistiques qui ne laissent pas insensibles d'autant plus que sa marge de progression est importante. Malgré la concurrence, dans le Nord, il y a l'espoir que le Nigérian continue son évolution avec les Dogues. Gérard Lopez avait même été ferme en février au micro de RTL. « Osimhen sera lillois la saison prochaine. Après, il y a des facteurs que je ne peux pas contrôler. Je ne contrôle pas le fait qu’un club arrive et offre un salaire six ou huit fois supérieur à ce que l’on peut proposer. Mais je pense que parfois, il vaut mieux ne pas prendre un gros salaire et attendre la saison prochaine » avait-il clamé.



Sera-t-il entendu ? La saison tronquée de Ligue 1 pourrait peser dans la balance. Avec l'arrêt prématuré de la saison, un départ pourrait laisser un goût d'inachevé dans les rangs lillois et dans la carrière de Victor Osimhen. Un peu de stabilité pourrait accélérer la progression de celui qui a changé trois fois de clubs en trois ans. Rester à Lille pourrait surtout lui garantir un rôle de titulaire indiscutable pour une saison pleine dans un club de premier plan. Une assurance unique pour le buteur qui était resté muet à Wolfsburg.



Gérard Lopez se prépare à la perte de trois ou quatre éléments majeurs. Dont Osimhen ?



Le problème, c'est qu'en terminant quatrième, Lille ne jouera pas la prochaine Ligue des Champions. Une désillusion qui ressemble à une régression pour le joueur qui a marqué contre Chelsea et Valence cette année. Sans qualification pour la prochaine C1, les dirigeants lillois pourraient être contraints de laisser partir la pépite dénichée à Charleroi il y a moins d'un an. Un coup dur pour le projet sportif mais une étape presque attendue dans la philosophie d'une formation qui sait très bien vendre ses joueurs. Un an après avoir vendu Nicolas Pépé pour 80 millions d'euros, Osimhen pourrait partir pour une somme similaire. Une belle enveloppe pour recruter... Dans une interview accordée à l'AFP et rapportée par La Voix du Nord, Gérard Lopez, le président lillois, a annoncé avoir déjà reçu plusieurs offres. Et il est déjà résigné à la vente de trois ou quatre éléments majeurs. Victor Osimhen en fera-t-il partie ? Les ambitions lilloises reposent en partie sur la réponse à cette question. Le Mercato n'a pas encore commencé et il s'annonce déjà très long du côté du LOSC.



Les Révélations de la saison - Victor Osimhen :