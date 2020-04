Victor Osimhen se plaît à Lille comme il le confiait récemment. Le très courtisé attaquant du LOSC est en manque de football et a hâte de retrouver ses coéquipiers sur le pré : "Tout va bien. Je m'entraîne, je reste en bonne forme physique. Je suis les règles de sécurité et je suis certain que le confinement est la meilleure chose à faire actuellement. Je suis content de suivre le plan d'entraînement donné par le staff. Je fais aussi des cours de fitness. Tout est mis en place pour garder la forme, mais évidemment, c'est différent de quand on est sur le terrain avec ce groupe de joueurs, ce groupe fantastique", a expliqué le buteur du LOSC dans une interview accordée au site officiel du club nordiste, lui qui fait partie des révélations de la saison en Ligue 1.

Osimhen n'en peut plus d'attendre



L'attaquant nigérian affirme qu'il se tient prêt pour rejouer immédiatement dès le retour des compétitions : "Je suis toujours impatient de retourner sur le terrain. Tu sais, entendre les supporters chanter, communiquer avec eux et avec mes coéquipiers... Tout ça me manque. C'est important pour nous et je pense que le reste de mes coéquipiers sont eux aussi impatients de revenir, comme moi. Pour le moment, nous devons rester chez nous, confinés, en bonne forme. Bien sûr, je suis prêt à rejouer immédiatement. Je suis impatient de revenir".