L'équipe (presque) type de Ligue 1

Gardien



🛡 Découvrez les 6 gardiens qui ont réalisé le plus de clean sheets cette saison en championnat !

💥 Steve Mandanda au sommet de la hiérarchie, à égalité avec tous les cadors ! pic.twitter.com/ms125MBATY

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 11, 2020



Défenseurs

Milieux



Renato Sanches contre Montpellier ce soir :



1 but ⚽️



5 tirs (4 cadrés) : records du match



10 dribbles réussis : record de la saison en L1



8 ballons touchés dans la surface adverse : co-record du match



8 ballons récupérés : co-record de son équipe



Feu. 🔥 pic.twitter.com/aT2W6Pq9z3

— OptaJean (@OptaJean) December 13, 2019



Attaquants



🇫🇷 #Monaco

💥 Pisté par le Barça cet hiver, Wissam Ben Yedder revient sur cet épisode pic.twitter.com/0F81a611Bj

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 17, 2020

A 34 ans,incarne à la perfection la renaissance de l'Olympique de Marseille. L'éternel n°2 de Hugo Lloris en équipe de France a enchaîné les parades depuis le mois d'août.est le pilier de la meilleure défense de France, celle du Stade de Reims, qui est aussi la deuxième meilleure d'Europe., après une première saison au mieux inexistante, au pire catastrophique, rayonne lui aussi en charnière à l'Olympique de Marseille. Quant à, le très bien nommé, son activité aux quatre coins du terrain (défensivement comme offensivement) est une composante déterminante de l'excellente saison de Rennes.Pour beaucoup, c'est décidément le thème de la saison en Ligue 1 : le renouveau.exploite à nouveau tout le potentiel entrevu au moment de l'Euro 2016, et Lille en bénéficie allègrement.a digéré à la perfection son transfert de Nîmes à Montpellier., lui, est dans une autre sphère à Rennes, celle de la pépite qui explose à seize ans et que l'Europe entière s'arrache déjà, dans un registre inhabituel à cet âge (milieu défensif). Enfin,ne cesse de confirmer sa régularité du côté de Strasbourg.A l'OM il y a Steve Mandanda, et de l'autre côté du terrain, il y a. Qui confirme que lorsqu'il est en confiance et dans un environnement qui lui sied, il revient naturellement parmi les meilleurs joueurs de Ligue 1. L'idée est à peu près la même pour, meilleur buteur du championnat et qui étale facilement sa technique et sa compréhension du jeu à Monaco.les accompagne en tant que révélation, symbole - surtout en début de saison - de la fraîcheur du LOSC.