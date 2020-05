Ligue 1 - PSG : Les réactions des joueurs après le titre

Thiago Silva dédie notamment ce titre aux médecins qui luttent contre le Covid-19

Les joueurs du PSG peuvent avoir le sourire en cette période compliquée sur le plan sanitaire avec la pandémie de coronavirus. Le club de la capitale est en effet champion de France depuis ce jeudi , un neuvième titre sur le plan national en championnat."Un titre différent, dans des circonstances inimaginables, mais qui restera une source de grande fierté. Je ne peux que remercier Dieu d’être champion pour la septième fois en huit ans de Ligue 1. Je ne serais pas arrivé aussi loin sans le soutien de ma famille, en particulier de ma femme et mes enfants aimés, mes coéquipiers, tout le staff et les fans. Je leur dédie ce titre, aux fans et surtout à tous les médecins et personnels soignants qui luttent contre le COVID-19 dans le monde. Ce sont eux nos joueurs aujourd'hui, qui se battent pour que nous puissions retourner sur les terrains et dans les stades dès que possible."