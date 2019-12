Ligue 1 : Les tops et les flops de cette première partie de saison

Paris, un leader toujours aussi indéboulonnable



Après 18 rencontres de Ligue 1 déjà disputées, Paris, qui a un match en moins, est le leader du championnat. Si l'on se réfère aux dernières saisons, ce n'est pas une surprise. Mais la mainmise du club de la Capitale semble moins sauter aux yeux que les années précédentes. D'autant plus que les Parisiens ont déjà enregistré un total de trois défaites (Rennes, Reims et Dijon). Malgré tout, cela n'a donc pas empêché les hommes de Thomas Tuchel de s'installer dans leur fauteuil habituel de leader. Le PSG a su faire face également aux nombreuses blessures qui l'ont touché, depuis le coup d'envoi de ce nouvel exercice. Certains joueurs continuent à impressionner, devant comme derrière. Cet été, Paris a su trouver un numéro 9 particulièrement efficace, en la personne de Mauro Icardi. Ce dernier n'en finit plus de planter but sur but. A mi-saison, Paris possède sept longueurs d'avance sur un dauphin qui ne lâche pas. Il s'agit de Marseille.

André Villas-Boas, l'entraîneur qui fait du bien à Marseille



A mi-saison, l'Olympique de Marseille s'est tranquillement installé à la deuxième place du classement du championnat de France de Ligue 1. Avec 38 unités, l'OM en possède sept de retard sur le PSG, leader. Mais surtout, le club phocéen s'est, pour le moment, mis à l'abri vis-à-vis de son premier poursuivant. En effet, Rennes, troisième, possède un retard de cinq unités. Ce début de saison est donc particulièrement solide pour un club qui cherche à retrouver la lumière. Cet été, c'est André Villas-Boas qui a pris place sur le banc. Le technicien portugais séduit et les Marseillais semblent même transfigurés. Certains, qui restaient sur des mois particulièrement compliqués, semblent même avoir retrouvé une seconde jeunesse. C'est par exemple le cas pour Steve Mandanda dans le but, ou bien Dimitri Payet. Marseille n'a jamais été aussi proche de retrouver la Ligue des Champions.

Lyon, la saison cauchemar n'en finit plus



Qui pouvait imaginer qu'à mi-saison l'Olympique Lyonnais ne serait que 12eme du championnat de France de Ligue 1 ? Certainement pas eux-mêmes. D'autant plus que lors des deux premières journées, l'OL avait frappé un grand coup, avec deux victoires écrasantes et particulièrement impressionnantes, à Monaco (0-3), puis face à Angers (6-0). Mais derrière, le néant. Nommé entraîneur cet été, Sylvinho en a même fait les frais et a été remplacé par Rudi Garcia. L'OL, toujours aussi fragile, n'a pas vraiment su, depuis, rassurer. Toutefois, le club rhodanien, non sans mal, a assuré sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, où il retrouvera d'ici quelques semaines la redoutable Juventus Turin. Mais pour le moment, la tête des Lyonnais est ailleurs. Peut-être certainement du côté du Mercato hivernal. En effet, lors de la septième défaite du club en Ligue 1 cette saison, contre Rennes (0-1), deux joueurs particulièrement importants se sont gravement blessés, à savoir Jeff Reine-Adélaïde et Memphis Depay. Une saison galère jusqu'au bout.

Toulouse, la chute qui ne s'arrête pas



Cette saison, Toulouse fait partie des clubs à avoir changé d'entraîneur. Alain Casanova a cédé son costume à Antoine Kombouaré. La Ville Rose n'a pas su en profiter et se retrouve même dans une situation particulièrement délicate. En effet, le TFC est bon dernier du classement du championnat de France de Ligue 1, avec seulement 12 petites unités, à égalité de points avec Nîmes, qui le précède. Le trou commence toutefois à se faire puisque le premier non-relégable est à cinq unités. Mais c'est dans le jeu que les Toulousains inquiètent particulièrement. Incapables de gagner, ils enchaînent les défaites comme s'ils étaient déjà résignés. Il faut remonter au 19 octobre dernier pour voir la dernière victoire de Toulouse en Ligue 1 (2-1 contre Lille). Depuis, les neuf défaites de rang ont fait extrêmement mal. Reste désormais à savoir si le club basé en Haute-Garonne aura les ressources nécessaires pour ne pas atterrir en Ligue 2.

Et les recrues ?

Auteur de 13 buts en 16 rencontres,, meilleur buteur du championnat, a parfaitement su négocier son arrivée à l'intersaison du côté de Monaco.et lui forment un duo particulièrement redoutable, qui n'a pas mis bien longtemps avant de se trouver sur le terrain. A Paris,a parfaitement su s'adapter à son nouveau club, lui qui a déjà inscrit neuf buts en onze matchs. En attaque, Lille n'est pas en reste.n'a eu aucun mal à s'acclimater à son nouveau rôle (10 buts). Une attaque oùa petit à petit fait son nid. En revanche, à Lyon, les recrues ont rencontré toutes les peines du monde, depuis le début de cet exercice.ou bien encoreont traversé cette première partie de saison tels des fantômes.à Monaco ou bien encoreà Rennes n'ont guère été plus en réussite.