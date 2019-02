Jean-Michel Aulas fait feu de tout bois. A la fois consensuel pour faire des "mamours" à son cher Kylian Mbappé, premier supporter de l’Olympique Lyonnais lors du huitième de finale de Ligue des champions à venir face au Barça, mais aussi forcément offensif à l’heure de dévoiler les comptes semestriels d’OL Groupe aux marchés financiers ce mercredi, à Paris. Avec un chiffre d’affaires de 168,4M€, en hausse de 14%: "C’est un semestre brillant avec des résultats jamais encore enregistrés par notre club sur cette période."

Un "JMA" qui, loin de se contenter de l’érection du Groupama Stadium, planche déjà sur un nouvel outil capable de servir sa politique de développement: OL City ou une salle multifonctions d’une capacité de 10 000 à 15 000 places (voir par ailleurs), dont la construction, d’ici 2 à 3 ans, entre dans le cadre d’un plan stratégique sur 5 ans, "Le Full Entertainment". "Il devrait nous permettre de générer 400 millions d’euros de chiffre d’affaires (…) Avec l’arrivée du pôle de loisirs sur OL City, on vise une fréquentation annuelle de 2 à 3 millions de personnes sur le site." Pas si mal pour le malheureux challenger de l’ogre PSG…

Un simple détail...

Dans cette perspective, la question de l’avenir de Bruno Genesio tiendrait presque du détail. Un coach dont on ignore toujours s’il sera ou non prolongé au-delà de la saison actuelle. Genesio, que son président sait ménager, notamment lorsqu’il se félicite de "la valorisation de nos joueurs avec une valeur marché estimée à 476,1 millions, soit l’équivalent de 8 à 10 ans de participation en Champion's League. Cela traduit notre aptitude à former les joueurs dans notre Academy, mais aussi à donner une plus-value à ceux que l’on a achetés. Cela montre le travail de qualité de Bruno Genesio et de son staff qui savent valoriser les joueurs de l’effectif. Le conseil d’administration a d’ailleurs salué son travail dans ce domaine. Aujourd’hui, l’Olympique Lyonnais n’a pas besoin de vendre pour bien vivre."

Même si, prévient Aulas, "on sait que l’on va être attaqué l’été prochain par des clubs très riches. La moitié de notre effectif est suivie, mais nous nous limiterons à un ou deux départs. On veut progresser et gagner des titres en France et continuer de monter dans la hiérarchie européenne. Cela s’inscrit dans notre plan à cinq ans pour intégrer le Top 10 européen sur le plan sportif."

"La décision sur la prolongation de Bruno Genesio serait prise fin mars au plus tard." JM Aulas

Genesio sera-t-il encore de la partie ? "Concernant les prolongations de contrats, nous avons acté lundi lors du comité de gestion que la décision sur la prolongation de Bruno Genesio serait prise fin mars au plus tard. Nous sommes également en discussion avec Nabil Fekir et Anthony Lopes", précise-t-il. De la caresse au coup de pression, le boss lyonnais sait aussi ménager ses effets: "On va disputer ce vendredi un match compliqué face à Guingamp car il est placé juste avant le quart de finale de Champions League contre le FC Barcelone. Je fais confiance à Bruno et aux joueurs pour qu’ils prennent la mesure de l’importance de cette rencontre déterminante pour les objectifs du club." Question crédit, Genesio, on l’aura compris, reste limité. A moins bien sûr que d’ici là un exploit contre le Barça…