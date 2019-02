OL: Bientôt une salle multifonction, annonce Aulas

C’est à l’occasion de la présentation des comptes semestriels d’OL Groupe aux marchés financiers ce mercredi, à Paris, que Jean-Michel Aulas a confirmé le projet de salle multifonction OL City.

"Ce nouveau lieu pourrait accueillir entre 10 000 et 15 000 personnes, selon les événements sportifs et culturels, détaille « JMA ». On se donne entre deux et trois ans pour être opérationnel. L’OL a le savoir-faire et les moyens financiers donc on aimerait pouvoir présenter le projet avant l’été prochain. Il faudra aussi déterminer son emplacement et pour cela nous discutons avec les élus de Décines et de Meyzieu. Il y a également de nombreux échanges avec Tony Parker et on réfléchit à des synergies communes avec l’ASVEL."

Concernant l’accessibilité d’un tel équipement, "on a eu la confirmation de la mise en place d’une liaison navette automate avec la gare du Grand Large à partir du mois de juin, qui améliorera la desserte quotidienne, précise-t-il. Le SYTRAL a lancé également une étude pour la connexion permanente d’OL City à la gare du Carré de Soie par le Tram T3."