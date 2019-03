Dix semaines. Telle était la durée de l’indisponibilité établie fin janvier par le staff médical du PSG lorsque la décision a été prise d’opter pour un traitement conservatif de sa lésion du cinquième métatarsien du pied droit. Un retour sur les terrains était alors attendu pour mi-avril. Et à en croire les derniers échos venus du Brésil, l’ancien Barcelonais est toujours dans les temps.

Mercredi, Neymar avait mis en scène sur Instagram l’abandon de ses béquilles, le n°10 parisien, après cinq semaines de repos, ne ressentant plus de douleurs en posant le pied par terre. Jeudi, lors de l’annonce du groupe retenu pour les deux matches de la Seleçao face au Panama et la République tchèque, les 23 et 26 mars prochains, le staff brésilien a donné des (bonnes) nouvelles du capitaine de la sélection.

De retour à Paris ce week-end

Fabio Mahseredjian, le physiothérapeute de la Seleçao, a ainsi expliqué être en contact hebdomadaire avec Ricardo Rosa, qui suit au quotidien l’évolution de sa blessure. "Il travaille physiquement avec son lui et suit des traitements de physiothérapie avec Rafael Martini, a-t-il confié en conférence de presse. Il a vu le docteur Rodrigo Lasmar la semaine passée. Contrairement à sa préparation pour la Coupe du Monde, il aura joué plus de 4, 5 ou 6 matches avec le PSG avant la Copa América, notamment en Ligue des Champions, s’ils se qualifient, et ils sont bien partis pour se qualifier. Il sera donc en meilleure forme que lors de la Coupe du Monde en Russie."

Après dix jours passés au Brésil, Neymar devrait rentrer à Paris durant le week-end et être bien présent en tribunes pour le match retour face à Manchester United, mercredi. Les quarts de finale de la Ligue des champions sont eux, prévus les 9-10 et 16-17 avril.



Tuchel : "Je sais que Neymar se sent bien quand il est au Brésil"