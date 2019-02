Real Madrid: Vinicius fait parler

Vinicius Jr a vécu une soirée contrastée, mercredi, face au FC Barcelone. S’il a brillé balle au pied, semant la pagaille dans la défense barcelonaise, il a encore affiché un évident manque d’efficacité près du but, gâchant plusieurs situations intéressantes. De quoi faire naître des regrets dans le camp madrilène.

Interrogé à l’issue de la rencontre, Santiago Solari a tenu à protéger le Brésilien, réclamant du temps pour celui qui n’est toujours âgé que de 18 ans. "Il peut s'améliorer au fil du temps, avec davantage de maturité, en s'entraînant. Plus on joue, plus on apprend. Il y a une composante innée, le travail, et ensuite ce sont des heures et des heures de pratique", a ainsi expliqué l’entraîneur madrilène dans des propos relayés par AS.