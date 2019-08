Ligue 1 Conforama : Lyon peut-il titiller le PSG ?

Quelle saison pour Lyon ? A la veille de ses grands débuts en Ligue 1 Conforama contre Monaco, l'OL se pose beaucoup de questions. Et pour cause. L'équipe a connu une révolution cet été. Des joueurs cadres à l'instar de Nabil Fékir, Ferland Mendy ou encore Tanguy Ndombélé ont quitté le club. Le coach, Bruno Génésio, n'est plus aux commandes. Le président Jean-Michel Aulas a décidé de faire bouger les choses après une saison moyenne ponctuée par une troisième place. Pour incarner le nouveau Lyon, Aulas a fait appel à la filière brésilienne : Juninho en tant que directeur sportif et Sylvinho sur le banc. Un duo brésilien qui donne beaucoup d'espoirs aux supporters lyonnais mais qui n'est pas sans risque. L'équipe a connu de profonds changements avec notamment les arrivées de plusieurs joueurs (Thiago Mendes (Lille), Y.Koné (Lille), Andersen (Sampdoria), Jean Lucas (Flamengo), Tatarusanu (Nantes), Fontaine (RB Leipzig), Deyonge (PSV), Wissa (Laval) ).

Il faudra du temps pour que la mayonnaise prenne. La préparation est là pour le rappeler. L'OL a remporté un match pour quatre défaites en cinq matchs. Un bien maigre bilan qui a obligé Juninho a tiré la sonnette d'alarme sur la chaîne officielle du club : « Il manque une force collective, du caractère. C’est une grosse désillusion pour moi. On a été complètement baladés. On montre un visage préoccupant. Arriver dans ces moments là, ça fait mal. Tous les joueurs sont rentrés mécontents chez eux. On a déjà eu une réunion avec le staff, puis discuté avec 2 ou 3 joueurs. » Troisième la saison dernière, l'OL vise a minima la place de dauphin, si ce n'est plus en essayant de titiller le PSG le plus longtemps possible. Pour le moment, il s'agira de bien débuter face à Monaco demain pour le premier choc de la saison...

Arrivées : Thiago Mendes (Lille), Y.Koné (Lille), Andersen (Sampdoria), Jean Lucas (Flamengo), Tatarusanu (Nantes), Fontaine (RB Leipzig), Deyonge (PSV), Wissa (Laval)

Départs : N.Fékir (Betis Séville), Y.Fékir (Betis Séville), Ndombélé (Tottenham), Fer.Mendy (Real Madrid), Ferri (Montpellier), Gorgelin (Le Havre), Rafia (Juventus Turin), Morel (Rennes), Kalulu (AC Ajaccio), Kemen (Niort)

70 - Lyon a frappé très fort cet été avec le transfert de Tanguy Ndombélé à Tottenham. L'OL a vendu sa pépite 70 M€ bonus compris. C'est un record pour le club du président Jean-Michel Aulas. Cette vente incroyable efface des tablettes celle d'Alexandre Lacazette à Arsenal l'été dernier. L'international français avait été vendu pour 60 M€ bonus compris.

« Moussa Dembélé ne partira pas. Le modèle a été fait pour lui. On a fait un recrutement en fonction de lui. Il devient l’avant-centre numéro 1, ce qu’il n’était pas totalement la saison dernière. Ce n’est pas une question d’argent, c’est une question d’ambition. » Dans les colonnes du Parisien, Jean-Michel Aulas est revenu sur l'importance de Moussa Dembélé et son statut de joueur intransférable. Il sera très intéressant de voir comment l'attaquant de l'OL évoluera pour sa deuxième saison sous le maillot de l'OL. Auteur de 20 buts avec Lyon toutes compétitions confondues la saison dernière, l'ancien buteur du Celtic aura pour objectif de viser les 30 buts. D'autant plus qu'il souhaite intégrer l'équipe de France en vue du prochain Euro 2020.

15 ans et déjà toute l'Europe folle de lui. Ryan Cherki est peut-être le plus grand espoir de l'histoire du club lyonnais. Une sacrée étiquette quand on connait le potentiel du centre de formation lyonnais. Le feuilleton Cherki a duré plusieurs mois. Lyon a du faire face à la concurrence des grands clubs européens qui n'ont pas hésité à sortir le chéquier pour convaincre la pépite de 15 ans ! Finalement, Cherki a accepté de signer son premier contrat pro avec l'OL jusqu'en juin 2022 pour le plus grand bonheur de Jean-Michel Aulas. Cherki est rentré dans l'histoire de la Youth League en devenant le plus jeune buteur de l'histoire de la compétition à 15 ans et 33 jours ! Attaquant adroit, rapide et technique, Cherki a toutes les cartes en main pour devenir la nouvelle star de demain.

« En ce qui concerne l'équipe, la stratégie, c'est moi qui décide. » Cette sortie autoritaire est signée Sylvinho, le nouveau coach de Lyon, dans les colonnes de l'Equipe. Le nouveau coach de Lyon a été introduit au club par le directeur sportif et nouvel homme fort de l'OL, Juninho.