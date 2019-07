Ligue 1 Conforama - Brest, le maintien par le jeu

A peine la montée validée que le Stade Brestois a perdu son coach ! Ne sentant pas une totale confiance de son équipe dirigeante, Jean-Marc Furlan a rapidement compris qu’un nouveau cycle allait être enclenché malgré une belle deuxième place validée en Ligue 2. C’est donc à l’AJ Auxerre que le technicien de 61 ans a atterri alors que Olivier Dall’Oglio a pris sa place sur le banc. Un changement d’entraîneur mais pas de philosophie si l’on en croit son successeur : « Cette équipe est montée en proposant du jeu. C'était la meilleure attaque du championnat (64 buts). Il ne faut pas la dénaturer. Je souhaite garder cette philosophie, a confirmé l’ancien coach de Dijon à L’Equipe. Ça ne veut pas dire que l'on va partir à l'abordage, la fleur au fusil. Il faudra se montrer pragmatique parce qu'on aura besoin de résultats. C'est un équilibre à trouver. »

Les quatre succès en autant de matchs amicaux face à Lorient, Guingamp, Rennes et Nantes sont autant de signes positifs pour un Dall’Oglio qui devrait présenter un 4-2-3-1 face à Toulouse pour la 1ère journée. A part la fin du prêt de Jessy Pi et le départ d’Anthony Weber du côté de Caen, pas de départ majeur à signaler pour le moment. Auteurs de 36 buts à eux deux, Gaëtan Charbonnier (voir plus bas) et Mathias Autret sont fidèles au poste, même si un renfort offensif est attendu d’ici la fin du Mercato. « Les deux s’apprécient donc dans le jeu ça se voit, a estimé leur nouveau technicien sur Ouest-France. Il va falloir encore accentuer cette association. On monte d’un cran et en Ligue 1 il y aura moins d’espaces. J’ai bon espoir de les faire avancer ensemble. » Prêté par Monaco, Samuel Gransir apportera lui sa vitesse et de la profondeur sur le côté.

De son côté, Ibrahima Diallo a été transféré définitivement dans le Finistère et formera avec Haris Belkebla la paire de l’entrejeu. Attention au jeune Hianga’a Mbock, auteur d’une très belle préparation, qui aura aussi peut-être rapidement son mot à dire (voir plus bas). Pour renforcer sa défense devant le très bon gardien international Espoirs Gautier Larsonneur, Brest a convaincu le stoppeur havrais Denys Bain ainsi que le Niçois Romain Perraud, qui sort d’une belle saison en prêt du côté du Paris FC. Sur le flanc gauche, Gaëtan Belaud part lui avec une longueur d’avance sur Julien Faussurier. Un attaquant, un défenseur central et un milieu axial sont encore attendus d’ici la fin août et le maintien sera évidemment sur toutes les lèvres brestoises pour ces retrouvailles avec la Ligue 1 après 6 ans d’absence.

Arrivées : Denys Bain (Le Havre, fin de contrat), Ludovic Baal (Rennes, fin de contrat), Ibrahima Diallo (Monaco), Samuel Grandsir (Monaco, prêt), Kiki David (Red Star, retour de prêt), Romain Perraud (Nice)

Départs : Thomas Ayasse (fin de contrat), Quentin Bernard (Auxerre, fin de contrat), Guillaume Buon (Avranches, prêt), Edouard Butin (fin de contrat), Valentin Henry (Rodez, fin de contrat), Corentin Jacob (Rodez, fin de contrat), Pierre Magnon (Avranches, fin de contrat), Jessy Pi (Toulouse, retour de prêt), Baba Traoré (Le Havre, retour de prêt), Anthony Weber (Caen)

11- Comme le nombre d’années qui séparent la performance de Gaëtan Charbonnier avec celle de Guillaume Hoarau. Le goaleador brestois est le premier joueur à marquer 27 buts lors d’une saison de Domino’s Ligue 2 depuis Guillaume Hoarau en 2007-2008 (28 buts avec Le Havre). Avec 6 passes décisives, Charbonnier a été impliqué sur un but toutes les 95 minutes lors de la saison écoulée. Un véritable exploit !



Evidemment, Gaëtan Charbonnier sera le joueur le plus scruté du côté de Brest après sa saison dantesque en L2. Capable d’inscrire des buts d’une rare élégance malgré son grand gabarit comme des buts de « raccroc », l’attaquant de 30 ans reste sur la saison de sa vie avec 27 buts inscrits en 37 matchs disputés. La première fois qu’il dépasse les 10 réalisations en championnat depuis ses 12 buts compilés en 2011-2012 avec Angers, toujours en L2. L’avant-centre passé par le PSG va donc avoir une nouvelle chance de montrer qu’il peut exister dans l’élite française après des expériences mitigées à Montpellier (4 buts en 2012-13) et à Reims (5, 6 et 4 buts entre 2013 et 2016).

« C’est la meilleure saison de ma carrière, je savoure. Mais il reste tout à faire, a confié le natif de Saint-Mandé au Télégramme il y a quelques jours. Peut-être que je serai plus attendu, mais je ne m’y attarde pas. » S’il affirme ne pas avoir été trop sollicité cet été, Charbonnier est bien conscient que cela risque d’être très dur pour lui d’empiler les buts comme la saison passée : « L’année dernière, je vous avais dit que je voulais faire plus que la saison d’avant. Ce sera dur ! (il se marre) Avant de parler d’objectif personnel, on va essayer d’aller chercher le maintien le plus vite possible, pérenniser le club en Ligue 1. »



La hype autour de Hianga’a Mbock ne cesse d’augmenter dans le Finistère. Si ce nom vous dit quelque chose, c’est que vous avez suivi la Coupe du Monde féminine puisque ce jeune joueur est le petit-frère de Griedge Mbock, la défenseuse de l’équipe de France. Révélation de la belle préparation estivale du SB29, le milieu de terrain récupérateur de 20 ans vient de signer son premier contrat professionnel (une saison plus deux en option). « Il m’impressionne. C’est une belle surprise, il commence à s’affirmer. C’est peut-être ce qui lui manquait ces dernières années. Il fait des choses exceptionnelles, s’est enthousiasmé Gautier Larsonneur dans Le Télégramme. C’est un joueur avec un gros potentiel. S’il continue de bosser et d’être à l’écoute, ça va être un très bon joueur. » Son essor va permettre à Olivier Dall’Oglio de proposer une concurrence à Ibrahima Diallo et Haris Belkebla, en attendant certainement un autre renfort dans l’entrejeu.





« Je sais qu'il y a beaucoup d'attente autour de moi, mais je ressens d'abord l'excitation de découvrir ce niveau. Je suis ici depuis dix ans, donc connaître la Ligue 1 avec ce club, proche de ma famille, c'est une grande fierté » Gautier Larsonneur dans L'Equipe.







