Brest: Dall'Oglio nommé entraîneur

Deux semaines après le départ de Jean-Marc Furlan pour Auxerre, le SB29 a officialisé vendredi l'arrivée sur son banc d'Olivier Dall'Oglio. L'ancien entraîneur de Dijon, limogé en décembre dernier, s'est engagé pour deux saisons (plus une en option) avec le club breton. "Au Stade Brestois, Olivier Dall’Oglio aura pour mission principale de maintenir le club en Ligue 1 et de faciliter son adaptation à ce niveau de compétition après six saisons passées en Ligue 2", peut-on lire dans le communiqué publié par le nouveau pensionnaire de l'élite.

