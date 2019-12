Ligue 1 Conforama : Ben Yedder de retour à la maison

12 matchs, 9 buts, 1 passe décisive. C’est peu de dire que Wissam Ben Yedder n’a pas mis longtemps à se réadapter à la Ligue 1. Après trois ans d’exil en Andalousie, où Ben Yedder a laissé une belle empreinte du côté de Séville (120 matchs, 60 buts), l’attaquant de 29 ans a fait un retour plus que remarqué dans la Principauté. Pour le montant de son transfert d’une part, 40 millions d’euros tout de même, et pour sa propension à faire trembler les défenses de l’hexagone avec son compère offensif Islam Slimani. Une association sans égale en Ligue 1 (15 buts pour le duo) qui fait du natif de Sarcelles le second meilleur scoreur du championnat, à une unité de Moussa Dembélé (OL), mais avec deux matchs en moins au compteur.

61 buts dans l'élite avec Toulouse

A Toulouse ce soir, c’est face à son club de cœur que le numéro 9 va faire face. Une équipe dans laquelle il n’a laissé que de bons souvenirs, sauvant à deux reprises le TFC de la relégation. Depuis son départ d’Occitanie, Toulouse survit en Ligue 1, en se rassurant rarement au classement. 13e, 18e (barragiste), 16e : le Téfécé n’a surtout pas retrouvé depuis le départ de son Pitchoune un attaquant de la même trempe, auteur de 61 buts dans l’élite sous les couleurs de Toulouse, soit le troisième meilleur total de l’histoire du TFC.

Pour son retour au Stadium, l’émotion sera forcément présente dans la tête de l’international français (8 sélections, deux buts), dans un stade où il a débuté en Ligue 1 il y a presque une décennie, le 16 octobre 2010. Lui, l’ancien crack du futsal, s’est vu offrir une chance de devenir professionnel avec le club de la Ville Rose avant de gravir les échelons un à un jusqu’aux Bleus. En lice pour intégrer l’aventure de l’Equipe de France à l’Euro 2020, le chemin de Wissam Ben Yedder prend la direction de Toulouse ce soir pour des retrouvailles attendue. Ce n’est pas encore l’heure de Nöel, et le TFC ne devrait recevoir aucun cadeau de la part de son ancienne gloire.