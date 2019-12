Ligue 1 : Comment Toulouse peut s'en sortir ?

En ne perdant pas de vue ses poursuivants directs au classement

Vingtième et dernier du classement du championnat de France de Ligue 1, Toulouse ne possède que 12 petits points à mi-saison. C'est exactement le même nombre de points que l'équipe qui précède le club haut-garonnais au classement, à savoir Nîmes. Même si le TFC, lors de la deuxième partie de saison, devra particulièrement cravacher, histoire d'engranger un maximum d'unités, son retard sur le barragiste et même sur le premier non-relégable est loin d'être insurmontable, au premier abord. En effet, Amiens et Metz, qui occupent ces deux fameuses positions, sont à seulement cinq petites longueurs de la formation toulousaine. Toulouse, qui reste actuellement sur une série particulièrement inquiétante de neuf défaites de rang, va donc devoir trouver les ressources nécessaires pour se remettre rapidement dans le bon sens de la marche, sitôt cette trêve hivernale terminée.

En tentant de trouver une certaine assise défensive

Avec déjà 39 buts encaissés en seulement 19 journées de championnat, Toulouse traîne clairement son spleen, à ce niveau-là. Le TFC est évidemment la pire défense de Ligue 1 et ne peut donc pas compter dessus, pour le moment, pour assurer, au moins, un début de redressement. Régulièrement, l'arrière-garde passe au travers de ses rencontres et dans la cage, Baptiste Reynet se retrouve alors lui-même impuissant. Depuis son arrivée sur le banc du TFC, à la place d'Alain Casanova, Antoine Kombouaré s'évertue à mettre en avant la défense. Pour le moment, le coach toulousain n'a clairement pas obtenu satisfaction. Certaines des défaites ont même pu être particulièrement frustrantes, dans la mesure où il est arrivé plus d'une fois au TFC de craquer, dans le temps additionnel. Ce fut le cas, par exemple, contre Lyon (2-3), lorsque Memphis Depay avait alors offert trois points inespérés à l'OL, en se jouant de la défense adverse.

En misant sur certains joueurs qui vont revenir de blessure

Depuis le début de la saison, comme beaucoup de clubs de Ligue 1 d'ailleurs, Toulouse n'a pas particulièrement été épargné par les blessures. Actuellement, trois hommes, qui n'ont pas forcément beaucoup joué depuis l'entame de ce nouvel exercice, manquent à l'appel en défense. Il s'agit de Bafodé Diakité, Mathieu Gonçalves et Gen Shoji. Devant, ce sont Aaron Leya Iseka et Wesley Saïd qui sont actuellement en délicatesse avec leur physique. Mais Toulouse doit surtout faire sans son capitaine. Max-Alain Gradel, absent depuis le 7 décembre dernier et une défaite à Strasbourg (4-2), manque cruellement aux siens. Le milieu de terrain souffre actuellement du quadriceps droit et ne pourra pas faire son retour sur les terrains, avant, au moins, le début du mois de février. En attendant, Toulouse devra faire donc sans, dans son entreprise de redressement.

En profitant du prochain Mercato hivernal pour se renforcer

D'ici deux jours, soit le 1er janvier prochain, débute le traditionnel Mercato hivernal. A cette occasion, Toulouse peut tout à fait en profiter pour se renforcer, afin de combler les manques, qu'ils soient en attaque, au milieu de terrain voire en défense. Cet été, le TFC a accueilli six nouveaux joueurs, qui n'ont pas forcément donné tous satisfaction. Le premier d'entre eux, Wesley Saïd, plus gros transfert de l'histoire du club haut-garonnais, enchaîne contre-performances et autres blessures. Reste désormais à savoir quelles sont les volontés d'Antoine Kombouaré et de son président Olivier Sadran. Certaines rumeurs commencent évidemment à circuler. Au milieu de terrain, Vincent Pajot, en manque de temps de jeu à Angers, est un nom qui a été évoqué, mais le principal intéressé devrait plutôt prendre la direction de Metz.