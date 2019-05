Vendredi soir, les trois coups de sifflet marquant la fin du match contre Montpellier (1-0), et celle de l'exercice 2018-2019 pour l'Olympique de Marseille, avaient à peine retenti que l'attention de tous était désormais tournée vers l'avenir. Les Phocéens repartent de zéro ou presque, avec de nombreux départs à envisager (Sanson, Balotelli, Rami, Luiz Gustavo, Thauvin, Strootman), après celui avéré du coach Rudi Garcia. Or, avant de s'atteler au recrutement, c'est le dossier de l'entraîneur qui doit bien évidemment être finalisé.

Et d'après les informations de L'Equipe, il subsiste désormais en interne deux noms. Les pistes menant à Rafael Benitez, Gabriel Heinze, Claude Puel ou Leonardo Jardim auraient été écartées au profit de Laurent Blanc et André Villas-Boas. La carrière de ces deux hommes est à l'arrêt depuis l'été 2016 pour l'un, et novembre 2017 pour l'autre. Le Français connaît très bien la Ligue 1, et le fameux contexte marseillais puisqu'il a déjà évolué sur la Canebière crampons aux pieds, ce qui en ferait l'atout numéro 1 du président Jacques-Henri Eyraud. De son côté, le directeur sportif Andoni Zubizarreta milite lui pour la nomination du Portugais, dont il aurait tout particulièrement apprécié le travail au FC Porto. Mais depuis, celui-ci n'a pas vraiment confirmé à Tottenham, Chelsea ou au Zénith Saint-Pétersbourg.

Les principaux décideurs du club vont donc devoir désormais trouver un accord quant à l'identité de l'élu, tout en ne perdant pas de vue que le paramètre financier pèsera sans doute grandement dans la balance, l'OM ne roulant pas sur l'or, bien au contraire. "La transition sera la plus courte possible, on va essayer de prendre une décision rapide", a déclaré JHE. L'un de ces deux hommes devrait donc être le prochain bâtisseur du Champions Project phocéen, et inévitablement soumis à une rude pression. Mais nul doute que les autres candidats ne seront pas écartés pour autant tant que rien ne sera concrétisé...



