Ligue 1 : Aulas ne lâche rien et critique encore la LFP

Jean-Michel Aulas n’en a pas terminé avec son combat contre la LFP. Toujours aussi remonté suite à la décision d’arrêter la saison de Ligue 1, le président Lyon maintient jour après jours sa pression sur l’instance dirigeante. Son interview dimanche au micro du Canal Football Club abonde en ce sens. « La Ligue ne doit pas et ne peut pas se défausser par avance, prévient Aulas. Il faut vraiment que la Ligue arrête de prendre des décisions sans réfléchir. Le déficit d'exploitation est d'environ 800 M€ aujourd’hui. Il faut se mettre autour de la table et penser à l'intérêt général du football et des clubs. Nous allons écrire de nouveau à la Ligue pour qu’elle revoit sa décision sous forme de recours gracieux. »

Aulas : « Mon petit doigt me dit qu’on sera en Coupe d’Europe. »

Ce lundi, au micro de RTL, Jean-Michel Aulas en a remis une couche : « Quand on est dans son bon droit et que les choses se passent non seulement de manière anormale, mais totalement différemment de ce qui se passe dans les autres nations, on est en droit d'attendre d'une part du ministère des Sports, mais aussi de la Ligue, une remise en question de ce qui a été fait, parce qu'évidemment ce qui a été fait n'est pas tout à fait correct. » Les recours et différentes sorties médiatiques du président lyonnais ont très peu de chances d’aboutir même si « JMA » préfère être optimiste : « Mon petit doigt me dit qu’on sera en Coupe d’Europe. »