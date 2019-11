Les joueurs de l'OM remontés contre Garcia ?

Trois points séparent l'Olympique de Marseille (4e) de l'Olympique Lyonnais (10e), avant le choc de la 13e journée de Ligue 1 entre les deux équipes, prévu dimanche prochain au Vélodrome. D'un point de vue purement comptable, cette rencontre revêt donc déjà une vraie importance, car les Gones, en cas de succès, pourraient rejoindre leurs rivaux phocéens, là où les Ciel et Blanc, s'ils s'imposaient à domicile se rapprocheraient du podium ou s'y installeraient, en plus de distancer quelque peu Jason Denayer et les siens.

Accueil hostile pour l'ancien coach olympien

Et comme si ce contexte ne suffisait pas, ces retrouvailles sont enjolivées par le retour très attendu de Rudi Garcia dans son ancien fief. L'ancien technicien est parti de Marseille l'été dernier, au terme d'un mandat marqué certes par une finale de Ligue Europa, mais aussi par des échecs répétés en championnat symbolisés par une incapacité à retrouver le podium et la Ligue des champions. Le public de l'enceinte du boulevard Michelet se prépare à réserver un accueil particulièrement hostile au technicien français, ce d'autant plus facilement qu'il est désormais passé sous pavillon ennemi. Les supporters espèrent que les joueurs seront au diapason de cette volonté farouche d'imposer leur loi aux visiteurs.

Le vestiaire garde une dent contre lui

Et ils pourront peut-être bien compter sur un effectif particulièrement motivé, d'une part pour continuer à jouer le podium, et d'autre part dans le but de prouver à cet ancien coach qu'il n'a pas su faire ce qu'il fallait. "Il faut le dire, Rudi a fait du mal au club", aurait dit l'un des cadres du vestiaire à La Provence. Rien que ça... "Je n'ai pas de mot à ce sujet-là", a lui répondu Boubacar Kamara à l'issue du succès glané samedi contre le Losc (2-1), lors de la 12e levée du championnat. Selon toute vraisemblance, Rudi Garcia n'a pas gardé que des amis dans la cité phocéenne, et ses anciens protégés semblent l'y attendre avec les crocs.