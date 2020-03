L’effectif du PSG coûte presque un milliard d’euros

En prenant le dessus sur le Borussia Dortmund la semaine dernière (2-0), le PSG a atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions. Sportivement, les champions de France sont donc dans le Top 8 européen. Et, ils le sont aussi si l’on prend en compte la valeur totale de leur effectif. Le très sérieux observatoire CIES a indiqué dans son rapport ce lundi que le groupe pro des champions de France pesait 979M€.

Mbappé pèse un quart de l’effectif du PSG

Le calcul se fait en « prenant en compte les vingt joueurs par club avec les valeurs les plus élevées selon l’algorithme spécifiquement développé par l’équipe de recherche ». Ce sont donc des données propres à ce centre, mais qui ont été soigneusement étudiées.

Le PSG flirte donc avec le milliard, et pour cela il peut notamment remercier Kylian Mbappé. À lui seul, l’international tricolore est estimé à 250M€. Aucun autre joueur n’est aussi bien valorisé, et cela en dit long sur la cote dont jouit le natif de Bondy. Il devance notamment Raheem Sterling, Mohamed Salah et Jadon Sancho.

Liverpool garde la tête du classement

Dans le classement des clubs, le leader est Liverpool. Les champions d’Europe en titre ont une équipe estimée à hauteur de 1,4 Md€. Et ils devancent un autre club de Premier League, en l’occurrence Manchester City (1,35 Md€) puis Barcelone (1,17 Md€). Le Real Madrid, Chelsea et Manchester United devancent également Paris. Notons une surprise en Allemagne, avec le Borussia Dortmund qui passe devant le rival historique du Bayern.

Si on réduit l’étude aux clubs français uniquement, le podium est complété par l’Olympique Lyonnais (532M€) et Lille (399M€). Bien que dauphin actuel du PSG au classement de la Ligue 1, l’OM n’arrive qu’en 6e position avec un effectif de 256M€.