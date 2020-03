Copieusement chambré par les stars du PSG suite à la défaite du BvB au Parc des Princes, Erling Haaland a été soutenu par son père. L'ancien joueur de Manchester City a envoyé une petite pique aux Parisiens. Pour lui, les joueurs franciliens ont fait preuve d'un manque de classe. « Au revoir magnifique Paris. Dommage pour le résultat, mais mérité sur ce match. Tout le meilleur au PSG, en montrant de la classe sur et en dehors du terrain », a tancé Alf Inge Haaland sur Twitter. Pour rappel, Mbappé et Neymar avaient imité la célébration "zen" du joueur de 19 ans. Angel Di Maria ou Mauro Icardi avaient laissé éclater leur colère via des insultes,