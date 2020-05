Kylian Mbappé : « Le Ballon d’Or ? Ce n’est pas ma priorité »

De tous les footballeurs français en activité, Kylian Mbappé est incontestablement celui auquel on prédit le plus grand avenir, avec la conquête de nombreux trophées, qu’ils soient collectifs ou individuels. Le natif de Bondy est notamment pressenti pour remporter le Ballon d’Or et devenir le successeur de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et cie. En 2018, il s’en est d’ailleurs rapproché en terminant à la 4e place de ce classement. Mais est-ce que cette récompense fait vraiment partie de ses objectifs personnels ?

« Les prix individuels, ce n’est que du bonus »

Dans une interview accordée au quotidien britannique The Mirror, Mbappé a évoqué ce que le Ballon d’Or représentait pour lui. « Ce serait bien de gagner oui, mais ce n'est pas quelque chose qui m’empêche de dormir la nuit, a-t-il clamé. Je ne pense pas que j’ai l’obligation de le gagner la saison prochaine ou la suivante. Je n’ai pas de limite de temps, en fait. Je ferai toujours du PSG et de l'équipe nationale ma priorité, alors si des honneurs personnels viennent de mes performances ce n’est que du bonus ». Un discours qui lui fait honneur, et qui en dit long sur sa maturité.

« Faire partie de la première équipe du PSG championne d’Europe »

L’attaquant parisien pense donc surtout collectif et vise d’autres trophées, malgré un palmarès déjà bien garni. « Mon ambition est de connaitre d’autres réussites avec la sélection. L’année prochaine, nous avons le Championnat d'Europe et ce sera notre ambition de triompher là-bas. C'est une grande ambition pour moi de gagner la Ligue des Champions et de faire partie de l’équipe du PSG victorieuse de son premier titre européen », a-t-il lâché. Un rêve qu’il peut encore accomplir en 2020 si la C1 reprend et que les Franciliens vont au bout de l’épreuve.

« Laisser mon propre chapitre dans le livre d’histoire »

Mbappé voit grand pour la suite, et il affirme aussi être très exigeant envers lui-même. N’étant âgé que de 21 ans, il sait qu’il peut encore beaucoup progresser en tant que joueur. « Je cherche toujours à m'améliorer. Je joue avec beaucoup joueurs expérimentés que ça soit en sélection ou au PSG et cela me permet toujours d’apprendre à progresser », a-t-il confié avec humilité. Il s’inspire de ses coéquipiers et aussi de quelques modèles qu’il a depuis son enfance : « Mon premier modèle c’est Zidane pour tout ce qu'il a accompli avec la sélection puis c'était Ronaldo. Il a tellement gagné et continue d'être un gagnant, même après tant de succès. Ils ont tous deux laissé leur marque dans l'histoire du jeu - et je veux laisser mon propre chapitre dans les livres d'histoire. »