Chiellini : « Mbappé, le successeur de Ronaldo et Messi »

L'autobiographie de Giorgio Chiellini, "Moi, Giorgio", révèle de nouveaux passages intéressants. Dans celle-ci, le défenseur central italien a évoqué l'impression transmise par Kylian Mbappé et c'est peu dire que le champion du Monde 2018 impressionne l'expérimenté élément de la Vieille Dame.

Mbappé meilleur que Neymar pour Chiellini

« Qui est destiné à être la prochaine star mondiale et collectionneur de Ballons d’Or lorsque Cristiano et Messi cesseront de jouer? C’est le Français Kylian Mbappé, un joueur vraiment unique. La première fois que je l'ai vu à la télévision, c'était en Ligue des champions 2016-17, lors de Manchester City-Monaco. Impressionnant. A la fin de la première période, j'ai demandé à Fabio Paratici: "Qui est-il? De quelle planète vient-il?" », a écrit le natif de Pise. Il s'est même osé au jeu de la comparaison avec Neymar, affichant sa préférence : « C'est un joueur qui fait bonne impression, un chef-d'œuvre inestimable. Je pense aussi que Mbappé est meilleur que Neymar, plus régulier. L'avenir lui appartient. »