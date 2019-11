Keylor Navas, le chaînon manquant du PSG ?

Et si le PSG avait enfin trouvé le digne successeur de Bernard Lama ? Dix-neuf ans après le départ du "chat", Keylor Navas, débarqué cet été dans la capitale, a déjà marqué les esprits. Hormis à Reims puis à Dijon au début du mois, où sa responsabilité est engagée sur les deux buts bourguignons, le Costaricain, qui n'a toujours pas encaissé le moindre but en Ligue des champions, réalise un début de saison proche de la perfection. Ce qui n’a pas échappé à l’un de ses prédécesseurs à Paris.



"Keylor Navas apporte une chose qui est capitale à Paris, c’est la sérénité partout. On ne parle plus d’un problème de gardiens à Paris. Et rien que ça, c’est incroyable, relevait ainsi Mickaël Landreau dans le Canal Football Club. Tout le monde sait, que ce soit au club ou en dehors, que c’est Navas le numéro 1. Cela suffit." Car contrairement aux saisons précédentes, où Alphonse Areola a successivement été mis en concurrence avec Kevin Trapp puis Gianluigi Buffon, l’ancien Madrilène est clairement le titulaire, et Sergio Rico sa doublure.



De quoi gagner en sérénité à ce poste si particulier. Vendredi, lors de la victoire parisienne contre Lille (2-0), il s’est même offert une statistique inédite. Pour la première fois depuis son arrivée sur le Vieux Continent en 2010, l’ancien gardien d’Albacete, de Levante, et du Real a ainsi réalisé huit arrêts sans encaisser de but en championnat. Mais c’est en Ligue des champions, principalement ce pour quoi le PSG a recruté ce triple lauréat de l’épreuve, qu’il a réalisé sa meilleure prestation.

"Un top joueur dans l'état d'esprit"

Déjà décisif sur la pelouse de Galatasaray, il a fait encore plus fort à l'occasion de la double confrontation face à Bruges. Car si le PSG s’est imposé 5-0 en Belgique, le score était flatteur. Notamment car Navas a réussi à encore conserver sa cage inviolée au prix d’arrêts de grande classe, avec des parades à bout portant et aussi un penalty arrêté, et même capté, dans le dernier quart d’heure au match retour.



Mais l’ex-Merengue, qui va retrouver Santiago-Bernabeu mardi soir pour le choc du Groupe A, est aussi un exemple dans le vestiaire, lui dont le professionnalisme "a impressionné plusieurs habitués" du Camp des Loges, rapporte Le Parisien. "A l’image du recrutement, c’est un top joueur dans l’état d’esprit au quotidien. Zidane n’avait pas envie de le perdre pour cela. En plus de sa qualité sportive, c’est un apport incroyable", apprécie encore un Landreau conquis. Et il n’est pas le seul…

Marquinhos : "Navas peut nous amener ce petit plus"