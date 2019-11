Navas sort le grand jeu

Quatrième match de Ligue des champions avec le PSG pour Keylor Navas et quatrième clean-sheet pour le gardien costaricain et la défense parisienne. Et si face au Real Madrid comme à Bruges, l’ancien Madrilène n’avait pas eu la moindre frappe cadrée à arrêter, il en a été tout autrement, mercredi, face au champion de Belgique, bien plus menaçant qu’il y a quinze jours.

A tel point que le gardien parisien a livré plusieurs arrêts de grande classe, dont une double intervention bien sentie peu après le retour des vestiaires, Keylor Navas faisant notamment admirer ses réflexes en détournant une frappe déviée de Dennis qui l’avait pris à contre-pied avant de se relever pour contrer la tentative de David Okereke. A son crédit également, un penalty arrêté à l’entame du dernier quart d’heure - son premier en Ligue des champions -, le Costaricain se jouant de Diagne en gesticulant sur sa ligne avant de partir du bon côté et de cueillir la frappe trop molle du Sénégalais.

"Keylor a été exceptionnel ce soir", pouvait bien lancer Thomas Tuchel à l’issue de la rencontre dans des propos relayés par RMC Sport. Et Leonardo était tout aussi laudateur. "Je pense qu’il a été fondamental. C’était un moment très délicat avec (ce) penalty contre nous. Il l’a arrêté et redonné de l’énergie à l’équipe, a apprécié le directeur sportif brésilien. C’est un gardien qui va nous apporter beaucoup d’expérience et de tranquillité." Tout ce que souhaitaient les dirigeants parisiens au moment de le faire venir du Real Madrid cet été.