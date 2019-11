Jean-Michel Aulas (Lyon) défend Juninho : « Je crois qu'il faut prendre Juni tel qu'il est »

Avec les résultats mitigés de Lyon depuis le début de la saison, le directeur sportif Juninho est critiqué dans les médias. L’Olympique Lyonnais et Jean-Michel Aulas, le président rhodanien, continuent néanmoins de lui accorder leur confiance. Le boss de l'OL s'est même offert une sortie médiatique remarquée pour défendre son directeur sportif alors que Lyon occupe actuellement la 14e place du classement de Ligue 1 :

« Juninho a un savoir-faire »

« Je ne partage pas la formalisation de ce vous avez exprimé. La fraîcheur et la connaissance du football à Lyon de Juni viennent compléter l'expérience de Rudi Garcia. Je trouve que Juni est d'une disponibilité et d'une ouverture qui sont propices aux évolutions et à la professionnalisation. Je crois qu'il faut prendre Juni tel qu'il est. On va lui apporter un petit peu plus sur certains sujets qu'il connaissait moins. Mais le conseil d'administration est très satisfait de ce que fait Juni et de comment il s'y prend. La manière dont les choses se déroulent, tant sur le plan de la Coupe d'Europe que du championnat, sont probablement annonciatrices de bons résultats. Et surtout d'un savoir-faire de Juni », a ainsi confié le président de l'OL à l’occasion d’une conférence de presse en marge de la présentation du Felyn Stadium Festival.