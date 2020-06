Icardi, le nouveau règne ?

#TribuneSports

Icardi finira-t-il meilleur buteur de la saison en Ligue 1 ? pic.twitter.com/fO1xiv7VRW

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 12, 2020



#OCF

@JP_Papin : "Je préfère un Cavani sur une jambe qu’un Icardi sur deux !" pic.twitter.com/mQ241QFJFC

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 17, 2019



24 - Mauro Icardi a inscrit un but tous les 24 ballons touchés en Ligue 1 cette saison, meilleur ratio pour un joueur à minimum 5 buts dans les 5 grands championnats en 2019/20. Officialisation ? pic.twitter.com/kRoXigS5M3

— Optajean (@OptaJean) May 31, 2020



3 - Mauro Icardi 🇦🇷 v St Etienne :

4 tirs



3 tirs cadrés



3 buts



1 passe décisive



1e fois qu’il inscrit 3+ buts tcc depuis mars 2018 avec l’Inter contre la Sampdoria (4)



Machine. 🥅#PSGASSE pic.twitter.com/Nk48SzPMsQ



— Optajean (@OptaJean) January 8, 2020



5/5 - Les 5 derniers matches de Mauro Icardi 🇦🇷 en Ligue des Champions :

⚽️ v Galatasaray



❌ v Real Madrid



⚽️ v Bruges



⚽️ ⚽️ v Bruges



⚽️ v Galatasaray



Filets.#PSGGS pic.twitter.com/JBspjScfID



— Optajean (@OptaJean) December 11, 2019



6 - Mauro Icardi est le 1er joueur à inscrire 6 buts lors de ses 6 premières titularisations en Ligue 1 depuis Neymar (6 en 2017). Elite. #MHSCPSG pic.twitter.com/VGIfcSpFUL

— Optajean (@OptaJean) December 7, 2019

Après des semaines, presque des mois de feuilleton, Mauro Icardi scelle bel et bien son avenir au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a levé l'option d'achat auprès de l'Inter, ce qui maintenait bien évidemment un doute majeur dans l'esprit de tous. A commencer par celui de l'Argentin, désormais lié jusqu'en 2024 avec le nonuple champion de France. « Quand on arrive en option d'achat, on essaie de montrer le meilleur de soi-même pour être acheté, alors on verra », confiait-il ainsi à Canal+ dès le mois de septembre 2019.Confirmant rapidement que ce PSG était la meilleure équipe de sa carrière, il a pris la place d'Edinson Cavani avant de voir l'Uruguayen revenir dans un ultime baroud d'honneur. Les situations des deux hommes clarifiées, à quel point Icardi peut-il se rapprocher du meilleur buteur de l'histoire du club (en fin de contrat, et qui devrait donc partir) dans les années à venir ? L'ancien attaquant de l'Inter, particulièrement clinique en première partie de saison, a inscritA titre de comparaison,. Si on excepte donc le Brésilien, qui a ensuite continué avec les mêmes moyennes proches d'un but par match (23 buts en 28 matchs, puis 18 buts en 22 matchs) mais a beaucoup moins joué à cause des blessures et est beaucoup plus enclin à l'instabilité, les débuts d'Icardi devancent ceux de ses deux autres camarades (0,65 but par match, contre 0,58 pour Edinson Cavani et 0,48 pour Kylian Mbappé).A l'instar de Kylian Mbappé, la voie est toute tracée pour lui, et la principale interrogation concerne le temps qu'il passera au club, alors qu'Edinson Cavani y boucle sa septième saison à 33 ans. Comme Icardi, il était arrivé à Paris à l'âge de 26 ans. En attendant, première piste à suivre : l'Uruguayen comme le jeune Français ont ensuite amélioré leur moyenne générale,(200 buts en 300 matchs) et(90 buts en 120 matchs).