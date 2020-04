Germain, le karting de l'OM ?

🔵⚪️ OM

Le passage de Valère Germain à l'Olympique de Marseille se poursuivait tranquillement, dans l'anonymat. Quand, à la surprise générale, l'ancien attaquant de Monaco a vu la lueur inespérée et inattendue au bout du tunnel : Karim Benzema, en personne, a pris sa défense. Dans son fameux live Instagram où il a comparé Olivier Giroud à un karting et lui-même à une Formule 1, l'avant-centre du Real Madrid a aussi répondu au YouTubeur Mohamed Henni, qui a fait du découpage de Valère Germain sa signature.« Il n'est pas nul, je vais t'expliquer : il a beaucoup de pression à Marseille, certains peuvent et d'autres pas. Il jouait bien à Monaco. Il a bien commencé à l'OM, et après un ou deux matchs moins bien, terminé ! C'est dur à Marseille. Mais il n'est pas nul, ce n'est pas une catastrophe. Il a planté, mais il a la pression. Valère Germain, si tu m'entends ou que tu me regardes, moi je sais que tu es un bon joueur. » Son coach André Villas-Boas est globalement du même avis. Ces compliments ont réchauffé le coeur de l'intéressé, de la part d'un confrère qui en connaît un rayon en termes d'attaquant au service du collectif. « Quand ça vient de grands joueurs ou de gens qui connaissent vraiment le football, c'est plus intéressant, savoure-t-il sur RMC. Venant d'un grand attaquant comme ça, ça fait toujours plaisir. »Les chiffres étant têtus, ce sont eux qui lui causent du tort. Valère Germain, depuis sa signature en 2017, a globalement eu un bon temps de jeu. Après deux saisons à au moins dix buts à Nice (quatorze) et Monaco (dix), il a enchaîné des exercices à neuf et huit réalisations sous le maillot phocéen. Puis seulement deux cette saison, dont une série en cours hallucinante de... 19 matchs sans but. De quoi rappeler le trou suivant son arrivée : quinze matchs de championnat avant de trouver la faille. Et 17 rencontres sans but, encore, de septembre 2018 à février 2019. Alors, si on admet que Valère Germain n'est pas un buteur, pourquoi pas... Mais on tendrait quasiment vers de la mansuétude.