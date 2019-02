Genesio remplacé par Vieira à Lyon ?

Les champions du monde 1998 débarqués en Ligue 1 en 2018-2019 ne connaissent pas tous le même parcours, loin de là... Arrivé en pompier de service sur le Rocher, Thierry Henry n'est resté que deux mois à la tête de l'AS Monaco avant d'être remplacé par... son prédécesseur. Pour Patrick Vieira en revanche, les premiers pas en qualité de numéro 1 sur le sol français sont plutôt encourageants et prometteurs.

Pourtant, l'ancien milieu de terrain défensif avait la lourde tâche de faire oublier Lucien Favre, et avec une formation rajeunie et privée désormais de sa star Mario Balotelli, il est parvenu à maintenir le Gym dans la course aux places européennes, à seulement trois longueurs de la quatrième place occupée pour l'heure par l'Olympique de Marseille.

Genesio fixé avant avril

Inévitablement, le travail de l'ancien Gunner d'Arsenal interpelle, d'autant que l'intéressé n'est encore qu'un jeune coach inexpérimenté, même s'il a fait ses armes du côté de Manchester City puis du New York City FC. Tant et si bien que, déjà, l'Olympique Lyonnais se pencherait avec gourmandise sur son profil. C'est en tout cas ce qu'avance Nice-Matin ce mercredi, au lendemain du nul (0-0) des Gones à domicile face au FC Barcelone en huitième de finale aller de Ligue des champions.

Pour autant, Bruno Genesio est encore loin d'avoir déserté la place, bien au contraire. L'ancien adjoint de Rémi Garde et Hubert Fournier aimerait continuer l'aventure, et si son contrat arrive à échéance en juin prochain, il ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Le patron lyonnais a lui certifié que la situation se sera décantée d'ici la fin du mois de mars.

Une clause dans le contrat de Vieira ?

On saura donc au début du printemps si l'OL sera amené à changer de tête ou continuera de collaborer avec celui qui était arrivé en qualité d'intérimaire le 24 décembre 2015. S'il était amené à quitter son club de coeur, Bruno Genesio pourrait dès lors être remplacé par Patrick Vieira. L'ancien Intériste, sacré champion d'Europe en 2000 avec les Bleus, disposerait par ailleurs, toujours selon les informations du quotidien régional, d'une clause lui permettant de partir libre au terme de l'exercice en cours suite aux départs conjugués de Jean-Pierre Rivère et Julien Fournier, ce malgré un contrat courant jusqu'en 2021.

Genesio s'exprime sur son avenir :