Garcia en quête du capitaine de l'OL

Depuis son arrivée sur le banc de touche de l'Olympique Lyonnais, Rudi Garcia a tout connu. Un nul inaugural contre Dijon (0-0) au Parc OL, une défaite cruelle en Ligue des champions contre Benfica (1-2) et enfin les joies de la victoire contre Metz (2-0) samedi dernier. Il faut dire que l’ancien entraineur de l’OM cherche toujours la bonne formule...

"J'ai effectué un état des lieux au niveau de la prépa physique, de l'analyse vidéo. Il y avait une organisation en place qu'on ne va pas trop bousculer", a confié le coach lyonnais en conférence de presse ce jeudi. Durant cet "état des lieux", Garcia n’a pas encore dégagé avec certitude son futur capitaine. "J'ai dit que le brassard allait tourner. Demain (samedi) le capitaine sera Jason Denayer. Je n'ai pas terminé ma réflexion à ce sujet", a-t-il précisé. Le défenseur belge sera donc le quatrième capitaine désigné par le nouveau coach des Gones, en quatre matches.

4 capitaines en 4 matchs

Avant Denayer, Marcelo avait en effet hérité du brassard contre Dijon, Anthony Lopes face à Benfica - ce qui qui fut loin de lui réussir... - et Memphis Depay lors de la dernière sortie des Lyonnais. Et pour ne pas froisser le "leader" néerlandais, le successeur de Sylvinho a tenu des propos très élogieux à son égard : "Le propre du football, c'est d'être évolutif. Memphis m'a donné sa disponibilité pour jouer dans l'axe ou à gauche. J'ai bien aimé ses matches. Il a marqué et s'est comporté en leader, même sans le brassard. Pour l'instant il est régulier."

En attendant de trouver son relais privilégié sur le terrain, avec treize points en onze matches de Ligue 1, et seulement deux longueurs d'avance sur le premier relégable, Rudi Garcia serait bien inspiré de redresser la barre contre Toulouse, samedi au Stadium (20 heures). Sous peine de devoir prolonger cette période de réflexion plus longtemps que prévu.