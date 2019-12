Entre la France et l’Algérie, Yacine Adli (Bordeaux) n’a pas choisi

Drôle de soirée pour Yacine Adli dimanche soir à Marseille : une défaite (3-1), mais un but pour le milieu de terrain. Un but inscrit sous les yeux du sélectionneur algérien, Djamel Belmadi, présent au Vélodrome dans le cadre du programme "OM Africa." Après le match, Adli est revenu sur cette présence en zone mixte « J’ai pu le rencontrer, a raconté le natif de Vitry-sur-Seine aux médias algériens. Je n’ai pas discuté avec lui mais je l’ai salué avec beaucoup de respect. »

Yacine Adli : « Il est trop tôt pour parler d’une sélection avec les A »

Si Adli parle de l’Algérie, c’est que le Bordelais est un joueur binational, il suscite les convoitises en France et en Algérie : « Je ne me prends pas la tête sur ça, assure l’ancien Parisien. L’Algérie a une équipe magnifique et je ne pense pas être au niveau pour l’atteindre. Je n’ai même pas encore 20 matchs en Ligue 1. Parler d’une sélection avec les A est beaucoup trop tôt. Ce n’est pas le moment d’y penser. Je vais continuer à travailler. Je prendrai les choses quand elles viendront. Je ne suis pas pressé. Je vais prendre mon temps. »

« Je suis Français et Algérien »

Yacine Adli a fait toutes ses classes en équipe de France, des U16 aux U20.Mais le milieu de terrain bordelais assure ne pas encore choisi sa future sélection. « Je suis français et algérien, 50-50.Il faut qu’on arrête de voir ça comme quelque chose de négatif. Il faut laisser le libre choix au joueur. La France et l’Algérie sont deux grandes nations, c’est flatteur de savoir qu’il y a un intérêt mais