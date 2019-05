Exclus pour avoir annihilé une occasion de but manifeste le week-end dernier, Marquinhos (PSG) et Duje Caleta-Car (OM) écopent d’un match de suspension et un avec sursis. Ils pourront donc jouer lors de la dernière journée de Ligue 1, dans 10 jours.

Sanction identique pour Pablo (Bordeaux) et Daniel Congré (MHSC), qui ont pris un rouge pour faute grossière.

Gerzino Nyamsi (Rennes) et Rémy Cabella (ASSE), exclus après deux avertissements, écopent d’un match de suspension ferme.