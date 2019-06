Dijon: Kombouaré s'en va

Même s'il a réussi à maintenir Dijon, après avoir la 18e place obtenue en Ligue 1 et le barrage remporté aux dépens de Lens, Antoine Kombouaré ne poursuivra pas l'aventure au DFCO.

"J'avais besoin de prendre le temps de la réflexion. Ce soir (dimanche) on a diné avec le président et le directeur général et je leur ai dit que je préférais ne pas continuer, a confié à L'Equipe l'ancien coach de Guingamp. C'était la première fois que je reprenais une équipe en cours de saison et je savais que la mission serait délicate mais je n'imaginais pas à ce point. (...) Le président voulait me garder mais j'avais du mal à me projeter. Je suis hyper-fier du maintien, d'avoir atteint l'objectif, et du travail accompli avec mon staff et les joueurs."

"Je prends acte de la décision d'Antoine Kombouaré et je la respecte, explique pour sa part Olivier Delcourt, le président du DFCO, dans un communiqué du club. Je le remercie pour avoir atteint l'objectif que je lui avais fixé : le maintien. Je salue également son honnêteté envers le DFCO. Après cinq mois intenses et sous pression pour aider notre club à conserver sa place parmi l'élite, il a souhaité prendre du recul et se ressourcer. Il n'a aucun autre projet dans l'immédiat. Je comprends et j'accepte sa décision. Je le remercie pour le travail effectué et pour le professionnalisme apporté au sein du club. Mission accomplie."