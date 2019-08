Dembélé, polyvalence et efficacité !

Il sait tout faire ! Moussa Dembélé a mis quelques mois avant de trouver le bon rythme. Transfuge du Celtic Glasgow il y a tout juste un an, l’attaquant tricolore a énormément progressé depuis son arrivée à l’Olympique Lyonnais. Et des débuts poussifs, il ne reste plus grand-chose. En ce début de saison, il en est déjà à 3 buts en 2 matches de Ligue 1 ce qui le place dans la droite ligne de ce qu’il produit depuis janvier dernier avec 14 buts en 15 titularisations (22 matches). Au passage, cela en fait, le 3e meilleur buteur français en championnat derrière Mbappé (21) et Benzema (17) sur les 8 premiers mois de l'année.

"Ce qui me plaît dans le jeu de Dembélé, c’est que je le sens capable de s’exprimer un peu dans tous les registres"

Surtout, c’est sa capacité à varier les plaisirs qui interpelle. On le savait fort de la tête, plutôt puissant, mais il travaille énormément et propose bien plus que ça. "Il y a différents profils d’attaquants : les renards de surface, les dévoreurs d’espace, les pivots, les dribbleurs, les joueurs d’évitement… Ce qui me plaît dans le jeu de Dembélé, c’est que je le sens capable de s’exprimer un peu dans tous les registres", plaide Frédéric Piquionne pour France Football.

L’ancien du Celtic (Jean-Michel Aulas ne doit pas regretter les 22 millions payés au club écossais) peut effectivement passer du temps sans toucher le ballon mais jaillir au bon moment comme le font les grands attaquants. Et dans le système mis en place par Sylvinho, cette polyvalence représente forcément un avantage non négligeable. Rapide et puissant, il saura prendre les espaces tout en bénéficiant des qualités de Depay et Traoré sur les côtés. L’OL a tout pour faire un tube cette saison et Dembélé n’y sera pas pour rien.

