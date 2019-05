Caen et Dijon mettent Monaco sous pression

Le Stade Malherbe a battu Reims (3-2), ce samedi lors de la 36e journée de Ligue 1. Ninga (14e), Fajr (40e) et Guilbert (45e) ont marqué pour les Normands contre un but de Doumbia (37e) et un penalty de Zeneli (82e).

Dans le même temps, Dijon a vaincu Strasbourg au bout du suspense (2-1) grâce à Tavares (40e s.p.) et surtout Kwon (90e+4) alors qu'Ajorque avait égalisé (68e). Monaco a été surpris par Nîmes (1-0) sur une réalisation de Ripart (9e).

Amiens a été tenu en échec par Toulouse (0-0). Conséquences au classement, Guingamp est pratiquement relégué mais tout se resserre pour le maintien entre Amiens (16e, 35 points), Monaco (17e, 33 pts), Caen (18e, 33 pts) et Dijon (19e, 31 pts). Nice et Nantes ont fait match nul (1-1).