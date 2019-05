Caen, direction la L2 !

Quelle tristesse au stade Michel-d'Ornano... Le public normand a assisté, impuissant, à la descente du SM Caen en Ligue 2, vendredi soir, lors de la dernière journée du championnat. Les hommes du duo Rolland Courbis-Fabien Mercadal, 18e avant cette ultime levée, avaient besoin d’un seul petit point, à domicile, face à une équipe de Bordeaux en roue libre, afin de jouer le barrage contre Lens. Mais non, ils se sont inclinés sur le score de 1-0.

Les Caennais n’ont jamais su répondre à l’ouverture du score signée Younousse Sankharé, de la tête (19e). Dans la surface bordelaise, Enzo Crivelli butait sur Gaëtan Poussin, la doublure de Benoît Costil (38e), puis ne cadrait pas sa reprise de la tête (66e). Ensuite, malgré les entrées en jeu de Saîf-Eddine Khaoui (53e) et Claudio Beauvue (65e), les locaux ont été incapables de se créer une dernière opportunité afin d’arracher un point salvateur.

Alors que le SMC quitte l’élite hexagonale après cinq années de présence, le Dijon FCO s’offre un barrage quasi-inespéré. Avant-derniers avant ce vendredi soir, les hommes d’Antoine Kombouaré ont même été menés sur leur terrain par Toulouse, avant de renverser la situation en quelques minutes, grâce à Naïm Sliti (58e) et Julio Tavares (62e). Ils défieront les Sang et Or à Bollaert-Delelis, jeudi prochain, avant de les recevoir trois jours plus tard.