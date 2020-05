Brest : Yoann Court raconte son quotidien de diabétique pendant la pandémie

D’après une étude de Santé publique France publiée le 23 avril, un tiers des personnes décédées du coronavirus en France étaient diabétiques. Autant dire que cela fait peur à Yoann Court, le milieu de terrain de Brest âgé de 30 ans, qui raconte son quotidien dans les colonnes de L’Equipe ce dimanche.

« Par rapport à ma maladie, je ne sors pratiquement pas, sauf pour mon footing. Sinon, je suis tout le temps à la maison. S’il faut faire des courses, c’est ma femme qui s’en occupe. Quand je sors, c’est autour de la maison, je ne prends aucun risque. Quand je fais mon footing et qu’il y a des gens sur mon chemin, je change de trottoir et je m’écarte au maximum pour ne pas les croiser. Et quand je rentre, je passe par le garage, l’enlève mes vêtements et je file directement à la douche. Je prends toutes les précautions. Le Covid-19 ne fait vraiment peur. »

Court n'aurait pas pu reprendre l'entraînement le 11 mai

L’ancien joueur de Sedan, Troyes, du Gazélec Ajaccio et de Bourg-en Bresse n’aurait pas repris l’entraînement le 11 mai si le gouvernement avait autorisé la reprise de la saison 2019-20 de Ligue 1. Mais la saison ne reprendra pas , et le natif de Carpentras comprend totalement cette décision. « Même si j’ai très envie de reprendre et de rejouer au football,. C’est d’abord la santé et après le football. Il faut voir comment la situation va évoluer. Parce que même si on jouait les matchs à huis clos, entre nous, il y avait toujours un risque de contamination. » Reste désormais à savoir comment va se dérouler le début de la saison prochaine. Yoann Court, en fin de contrat en juin, ne sait pas s’il sera encore à Brest, qui a terminé à la 14eme place.